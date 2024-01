DJ MARKET TALK: Itália prepara-se para impacto da fraca atividade industrial

(DJ Bolsa)-- A queda da atividade industrial vai novamente pesar no crescimento de Itália no final de 2023, alerta Melanie Debono, da Pantheon Macroeconomics, numa nota. A produção industrial desceu 1,5% em novembro na terceira maior economia da Zona Euro, uma descida maior do que a verificada em França e Espanha. A queda de base alargada, se tiver continuado em dezembro, vai implicar uma descida trimestral considerável, penalizando o PIB ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.