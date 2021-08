DJ MARKET TALK: Jackson Hole deve esclarecer discurso da inflação da Fed

(DJ Bolsa)--Os mercados estão à procura de clareza no muito antecipado discurso de abertura do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, na sexta-feira no simpósio de Jackson Hole. "A comunicação da Fed tem sido confusa nos últimos tempos," diz Anwiti Bahuguna, da Columbia Threadneedle, com os membros do FOMC a parecerem divergir sobre quão cedo devem responder à subida da inflação. "Um ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

