DJ MARKET TALK: Janela do BCE para subir taxas de juro deve ser pequena

(DJ Bolsa)-- A janela de subidas das taxas de juro pelo Banco Central Europeu deve ser pequena, e tendo em conta a tardia mudança no BCE devido ao novo regime de inflação, "é necessário um curto e decisivo ciclo de subidas das taxas", diz Michael Weidner, responsável de rendimento fixo europeu da Lazard Asset Management, numa nota. Os investidores devem esperar uma subida de 75 pontos base na reunião de quinta-feira devido ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone