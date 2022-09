DJ MARKET TALK: Janela para BCE subir taxas pode fechar-se no início de 2023

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu tem uma janela para subir as taxas de juro até ao fim deste ano ou início do próximo, diz Piet Haines Christiansen, estratega-chefe do Danske Bank para o BCE e research de rendimento fixo da Zona Euro, numa nota. Contudo, Christiansen ajustou as suas expectativas, prevendo que a taxa de depósitos, atualmente a 0,75%, atinja um pico a 2,5%, com uma subida de 75 pontos base em outubro, 50 pontos base em dezembro ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone