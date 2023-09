DJ MARKET TALK: Japão pode estar a chegar a ponto de inflexão - Pictet Wealth

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A economia do Japão pode estar a chegar a um ponto de inflexão após mais de duas décadas de crescimento lento e inflação reduzida, diz Dong Chen, responsável de research macroeconómico da Ásia. Os choques externos devido à pandemia e à guerra Rússia-Ucrânia podem dar suporte a uma perspetiva mais sustentada de inflação, diz Chen numa nota. O Japão também pode beneficiar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.