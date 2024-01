DJ MARKET TALK: Jefferies está neutral nas taxas da Zona Euro, cauteloso sobre Itália

(DJ Bolsa)-- O Jefferies está neutral nas taxas da Zona Euro antes da reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira, mas apresenta-se cauteloso sobre as obrigações soberanas da Zona Euro, refere Mohit Kumar, economista-chefe para a Europa do banco, numa nota. O Jefferies espera que os spreads das obrigações italianas se expandam "tendo em conta os atuais níveis restritos", assinala. O banco espera que a próxima ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.