DJ MARKET TALK: Jefferies prevê primeiro corte das taxas da Fed, BCE em junho

(DJ Bolsa)-- A grande previsão do Jefferies para 2024 é uma visão bullish sobre as taxas de curto prazo e curvas mais acentuadas, mas não partilha a perspetiva dos mercados sobre cortes antecipados das taxas de juro, refere Mohit Kumar, economista-chefe para a Europa do banco, numa nota. "Não estamos do lado dos que defendem cortes das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA em março ou um corte do Banco Central Europeu em abril"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.