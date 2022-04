DJ MARKET TALK: JP Morgan corta previsões de lucro da GM, Ford

(DJ Bolsa)-- O JP Morgan cortou as previsões de lucro do primeiro trimestre para a GM e para a Ford antes dos resultados desta semana, citando a produção global de veículos abaixo do esperado e o aumento dos custos da cadeia de distribuição/commodities. O banco vê a GM apresentar um EPS de $1,52, abaixo da estimativa de consenso de $1,66 da FactSet. O banco cortou ainda a estimativa do primeiro trimestre para a Ford para $0,41, ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone