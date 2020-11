DJ MARKET TALK: JPMorgan espera trimestre bem gerido da H&M

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan Cazenove prevê que a H&M apresente outro bom trimestre no 4T. "Embora o trimestre tenha começado bem, prevemos que as receitas se tenham deteriorado com a segunda vaga [da pandemia] e com cerca de 17% das lojas fechadas em média em novembro", diz o banco. O JPMorgan prevê uma queda das vendas no 4T de 14% excluindo efeitos cambiais e projeta uma queda de 19% para SEK49,8 mil milhões incluindo efeitos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone