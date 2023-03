DJ MARKET TALK: JPMorgan prevê subida das taxas de juro do RBA em maio

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan espera agora que o próximo aumento das taxas de juro do Banco de Reserva da Austrália, ou RBA, seja em maio, não em abril. O economista-chefe Ben Jarman refere que os argumentos a favor de uma pausa nas subidas das taxas de juro têm sido reforçados desde finais do ano passado, tendo em conta a tração clara das subidas das taxas de juro nas áreas do consumo, crescimento do PIB e mercado de trabalho. As ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.