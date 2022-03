DJ MARKET TALK: JPMorgan prevê subida de 50pb da Fed em maio e junho

(DJ Bolsa)-- Michael Feroli, economista do JPMorgan, desistiu da sua previsão de subidas de taxas graduais por parte da Reserva Federal dos EUA após os recentes comentários hawkish do banco central. "É muito claro que os responsáveis da Fed querem uma subida de 50 pontos base", disse Feroli numa nota aos clientes. "Não querendo contrariar as vontades da Fed, estamos a substituir a nossa previsão de subida de 25 pontos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

