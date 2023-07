DJ MARKET TALK: Juros pesam na perspetiva do consumidor do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- As taxas de juro mais elevadas devem ser responsáveis pela queda da confiança do consumidor do Reino Unido, dizem economistas do UniCredit numa nota. A confiança deteriorou-se mais do que o esperado segundo a sondagem da GfK, com os inquiridos a apontarem para uma deterioração do quadro económico futuro. O Banco de Inglaterra, ou BOE, subiu as taxas de juro meio ponto percentual para 5% em junho na tentativa de fazer abrandar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.