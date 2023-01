DJ MARKET TALK: Knot vê vários aumentos de 50pb do BCE

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu ainda vai precisar de aumentar as taxas de juro em 50 pontos base em mais de uma ocasião para conter o crescimento dos preços, disse o presidente do banco central holandês, Klaas Knot, em entrevista à CNBC no Fórum Económico Mundial em Davos. "A maior parte do terreno que temos que cobrir será feita numa base constante de múltiplos aumentos de 50 pontos base. Não vamos parar depois ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.