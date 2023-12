DJ MARKET TALK: Lagarde deve contrariar expectativa de cortes de taxas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, deve deixar claro, especialmente na conferência de imprensa da próxima semana, que os cortes de taxas não fazem atualmente parte dos planos, diz Ulrike Kastens, economista da DWS para a Europa. "Nada seria mais grave que subestimar a inflação", diz Kastens numa nota. "Desta forma, esperamos que Lagarde rejeite os pedidos para cortes de taxas em breve na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.