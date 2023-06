DJ MARKET TALK: Lagarde reforça compromisso com inflação de 2% "dê por onde der"

(DJ Bolsa)-- A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, disse que banco central tem um único objetivo: fazer regressar a inflação a 2% no médio prazo -- e está empenhado em alcançá-lo "dê por onde der". No fórum do BCE em Sintra, Lagarde disse que o banco central tem feito progressos, mas enfrenta uma inflação mais persistente e por isso não pode declarar vitória. Embora a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.