DJ MARKET TALK: LBBW reduz previsão para pico da taxa do BOE

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Landesbank Baden-Wuerttemberg baixaram a previsão para o pico das taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, após a ligeira estabilização do panorama político, diz o analista sénior de ativos de rendimento fixo Elmar Voelker numa nota. O LBBW prevê agora um pico de 4,25% para a taxa do BOE no primeiro trimestre de 2023, abaixo da anterior previsão de 5,25%. Para a reunião de quinta-feira, os analistas ...