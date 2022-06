DJ MARKET TALK: LBBW sobe previsão para subida de taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- O Landesbank Baden-Wuerttemberg subiu a previsão para as subidas de taxas do Banco Central Europeu, antecipando uma subida mais acentuada das taxas na fase inicial do ciclo de restrição, diz Elmar Voelker, analista sénior de ativos de rendimento fixo, numa nota de research. Após a subida de 25 pontos base em julho e uma de 50 pontos base em setembro, o LBBW prevê subidas de 75 pontos base no quarto trimestre, diz Voelker.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

