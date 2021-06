DJ MARKET TALK: Le Pen vista como grande derrotada nas eleições de França

(DJ Bolsa)-- A líder da extrema-direita de França, Marine Le Pen, foi a principal derrotada da primeira ronda de eleições regionais, reduzindo as suas expectativas de desafiar a presidência no próximo ano, diz Mujtaba Rahman, diretor da Eurasia Group para a Europa. A democracia francesa também sofreu um rude golpe, uma vez que dois terços do eleitorado não compareceu nas urnas devido a receios com a pandemia e insatisfaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

