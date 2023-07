DJ MARKET TALK: Leitura do PIB da China do segundo trimestre deve ser elevada

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico previsto de 7% para o segundo trimestre da China é um número principal positivo, mas depende sobretudo de um efeito de base forte e da reabertura do país, diz a DBS. Olhando para esses fatores em conjunto, estamos a olhar para uma subida de 200 pontos base do crescimento no trimestre, diz Taimur Baig, economista-chefe. Tendo em conta a fragilidade da procura e da atividade económica no período homó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.