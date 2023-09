DJ MARKET TALK: Leituras iniciais sobre procura do iPhone 15 são mistas - UBS

(DJ Bolsa)-- A procura inicial pelo iPhone 15 da Apple está a ser mista, na melhor das hipóteses, de acordo com analistas do UBS que seguem a disponibilidade do iPhone em 30 países. Para o topo de gama, os tempos de espera da variante Pro nos principais mercados são mais reduzidos do que a procura no ano passado da versão Pro, referem os analistas numa nota de research. Na China, os tempos de espera para o iPhone 15 Pro são de apenas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.