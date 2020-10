DJ MARKET TALK: Libra agrava perdas com impasse nas negociações do Brexit

(DJ Bolsa)-- A libra agrava as perdas depois de notícias que as negociações do Brexit estagnaram e depois de o governo britânico ter confirmado mais restrições relacionadas com a pandemia em algumas áreas de Inglaterra. Os líderes da UE vão dizer ao governo britânico que este terá de tomar as "iniciativas necessárias" para possibilitar um acordo comercial, de acordo com o Guardian, citando um rascunho ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

