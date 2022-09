DJ MARKET TALK: Libra atinge mínimo de 1985 contra o dólar

(DJ Bolsa)-- A libra agravou as perdas para alcançar o nível mais reduzido contra o dólar desde março de 1985 e um mínimo contra o euro de meados de junho, de acordo com a FactSet. O GBP/USD caiu para 1,1405 e o EUR/GBP acelerou para 0,8690. "Provavelmente teremos de ver um forte alívio no curto prazo dos preços do gás/energia para melhorar o sentimento em relação à libra", refere o estratega do Saxo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone