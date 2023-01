DJ MARKET TALK: Libra cai após dados fracos do PMI do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A libra cai esta terça-feira depois de dados mostrarem que um importante indicador da atividade da indústria e dos serviços do Reino Unido contraiu mais que o esperado em janeiro. O índice de gestores de compras, ou PMI, compósito S&P Global/CIPS do Reino Unido desceu para mínimos de 24 meses a 47,8 pontos em janeiro, face a 49 pontos em dezembro. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma leitura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.