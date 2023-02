DJ MARKET TALK: Libra cai após inflação inferior ao esperado no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A libra desce esta quarta-feira, depois de dados terem mostrado que a inflação abrandou mais em janeiro do que se esperava. A inflação do Reino Unido abrandou para 10,1% em janeiro, face a 10,5% em dezembro e expectativas de 10,3% na sondagem do WSJ junto de analistas. "O alívio da inflação dos serviços vai mostrar ao Banco de Inglaterra que a inflação está a abrandar como esperava", diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.