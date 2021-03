DJ MARKET TALK: Libra cai com receios de restrição de exportações de vacinas da UE

(DJ Bolsa)-- A libra desce com os receios de uma possível restrição da UE sobre as exportações de vacinas da AstraZeneca para o Reino Unido. O GBP/USD recua 0,5% para um mínimo de seis semanas de 1,3772 e o EUR/GBP sobe 0,2% para um máximo de duas semanas e meia de 0,8641, de acordo com a FactSet. "Uma das razões pelas quais a GBP reforçou-se este ano foi a bem-sucedida campanha de vacinação, mas o Reino ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

