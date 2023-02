DJ MARKET TALK: Libra deve beneficar de queda dos preços do gás

(DJ Bolsa)-- A libra pode apreciar à medida que os preços do gás recuam e o apetite pelo risco melhora, diz o Deutsche Bank. "As vulnerabilidades externas da libra diminuíram com a queda dos preços do gás", disseram analistas do Deutsche Bank. O GBP/USD parece barato e o câmbio sensível ao risco deve beneficiar de um sentimento de mercado mais favorável no primeiro semestre de 2023, acrescentam. O banco de investimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.