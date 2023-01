DJ MARKET TALK: Libra dispara após dados da inflação do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A libra sobe depois de dados terem mostrado que a inflação do Reino Unido diminuiu ligeiramente em dezembro, mas permaneceu elevada, suportando as condições para que o Banco de Inglaterra, ou BOE, aumente ainda mais as taxas de juro. A inflação do Reino Unido caiu para 10,5% em termos homólogos em dezembro, face a 10,7% em novembro, enquanto a inflação subjacente permaneceu em 6,3%, conforme previsto pelos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.