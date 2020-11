DJ MARKET TALK: Libra estável contra euro após retoma das negociações do Brexit

(DJ Bolsa)--A libra sobe contra o dólar, mas segue estável em relação ao euro devido à incerteza sobre as negociações comerciais pós-Brexit. O responsável de negociação da UE para o Brexit, Michel Barnier, tweetou esta sexta-feira que está a caminho de Londres para retomar as negociações comerciais a nível presencial, após ter terminado um período de quarentena forçado depois ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

