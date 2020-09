DJ MARKET TALK: Libra recua após especulação em torno de confinamento

(DJ Bolsa)--A libra recua após notícias de que o governo do Reino Unido pode reintroduzir um período de confinamento de duas semanas em Inglaterra para conter o aumento dos casos de coronavírus. As especulações sobre a possível reintrodução de restrições é "apenas outro fator que sugere que a libra é uma das moedas menos atrativas do G10 do ponto de vista do risco/recompensa", disseram analistas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

