DJ MARKET TALK: Libra reduz perdas brevemente após aumento de taxas do BOE

(DJ Bolsa)-- A libra reduziu as perdas mas apenas brevemente depois de o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter aumentado as taxas em 50 pontos base para 4,0%, embora dois dos nove membros tenham preferido um aumento mais reduzido de 25 pontos base. O BOE disse que a inflação deve cair acentuadamente no resto do ano, mas que o outlook é incerto e vai aumentar as taxas novamente se as pressões inflacionistas persistirem. O GBP/USD subiu inicialmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.