DJ MARKET TALK: Libra sobe contra o dólar antes de decisão do BOE

(DJ Bolsa)--A libra ganha, suportada por um dólar mais fraco, depois da decisão de taxas da Fed e antes da decisão de taxas do Banco de Inglaterra, ou BOE, às 1200 TMG, diz Lee Hardman, analista sénior de moeda do MUFG, numa nota. "Para a libra prolongar estes ganhos hoje, o BOE terá de apresentar um update da política mais hawkish do que o esperado que sinalize um maior risco de mais subidas", diz Hardman. O GBP/USD sobe ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.