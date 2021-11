DJ MARKET TALK: Libra vista como vulnerável à variante Ómicron

(DJ Bolsa)-- A libra pode ter dificuldades para recuperar das recentes perdas relacionadas com a Ómicron, diz o ING. A libra parece vulnerável às notícias da variante porque o Reino Unido tem mais probabilidades de reportar novos surtos devido à sua proficiência com a sequenciação de genes; o índice FTSE tem uma forte presença de mineiras que são penalizadas pela queda das commodities com os choques da procura;... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

