DJ MARKET TALK: Ligeiro aumento do retalho da Zona Euro não é sinal de recuperação

(DJ Bolsa)-- A pequena subida das vendas a retalho da Zona Euro em janeiro sugere um início fraco do ano para o consumidor devido aos preços persistentemente elevados, diz o analista do ING Bert Colijn, numa nota. A subida de 0,3% em cadeia ainda deixa os volumes do retalho bastante abaixo da leitura de novembro, o que faz com que o crescimento em cadeia no primeiro trimestre de 2023 seja um desafio, diz Colijn. De facto, apesar da tendência descendente ...