DJ MARKET TALK: Limite reduz impacto do imposto sobre lucros dos bancos italianos

(DJ Bolsa)-- O limite do Ministério da Economia italiano sobre a proposta de imposto extraordinário sobre os lucros dos bancos do país é um desenvolvimento positivo depois da reação pessimista das ações na terça-feira, diz Andrea Lisi, analista da Equita Sim, numa nota de research. O Ministério esclareceu que o imposto não irá superar 0,1% dos ativos totais dos bancos. O esclarecimento significa que o imposto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.