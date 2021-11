DJ MARKET TALK: Linguagem da reunião de novembro do BOE foi menos hawkish

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, suavizou significativamente a linguagem sobre a restrição da política monetária na reunião de novembro, diz o Bank of America. O indicador de sentimento do BOE do BofA, que tem como base o processamento da linguagem natural das minutas da reunião de novembro, recuou para o nível menos hawkish desde maio. "Parece que o BOE mudou genuinamente o tom significativamente", diz o BofA.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone