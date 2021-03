DJ MARKET TALK: Lira turca afunda após mudança no banco central

(DJ Bolsa)-- A lira turca recuou mais de 10% depois de o Presidente Recep Tayyip Erdogan ter destituído o governador do banco central da Turquia, Naci Agbal, e está em risco de sofrer mais quedas significativas, diz o UniCredit. "Apesar de a TRY ter conseguido corrigir face aos mínimos e o USD/TRY estar agora abaixo de 8,00, o risco de mais pressão de venda e volatilidade elevada para a TRY é real", diz. A decisão de Erdogan ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

