DJ MARKET TALK: Livro Bege da Fed diz que atividade acelerou ligeiramente no início de 2023

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA diz que a atividade económica dos EUA aumentou ligeiramente no início deste ano, de acordo com o Livro Bege. Metade dos 12 bancos regionais da Fed reportou que a atividade económica expandiu a um ritmo ligeiro nos seus distritos, enquanto a outra metade reportou pouca ou nenhuma mudança. "As despesas do consumidor normalmente são estáveis, mas alguns distritos reportaram um crescimento moderado ...