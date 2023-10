DJ MARKET TALK: Lloyds sobe após resultados do 3T 'reconfortantes'

(DJ Bolsa)-- As ações do Lloyds Banking Group recuperam das perdas iniciais com ganhos de 1,2% depois de o banco britânico ter reiterado as projeções para 2023 nos resultados do terceiro trimestre. O principal receio do mercado era a progressão da margem, exacerbado pelo desempenho dos depósitos do Barclays no terceiro trimestre na terça-feira, diz o Bank of America. "Nesse contexto, o facto de o Lloyds ter reiterado a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.