DJ MARKET TALK: Lloyds terá tempo para encontrar novo CEO

(DJ Bolsa)-- As notícias de que o CEO do Lloyds, António Horta-Osório, vai deixar o cargo em 2021 dão ao banco bastante tempo para encontrar um sucessor e não devem ser uma surpresa após 10 anos no cargo, diz John Cronin, analista da Goodbody. O analista diz que Horta-Osório cumpriu com sucesso uma reestruturação estratégica do banco, assim como uma transformação significativa em termos de eficiência organizacional, apesar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone