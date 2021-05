DJ MARKET TALK: Londres pode ser centro financeiro mundial -R Unido/Sunak

(DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, diz estar confiante sobre o futuro de Londres como um dos centros financeiros preeminentes mundiais depois do Brexit. Em declarações dadas durante uma cimeira do The Wall Street Journal, Sunak diz não estar preocupado que os reguladores da União Europeia ainda tenham de tomar uma decisão sobre a equivalência regulatória, o que facilitaria que algumas empresas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone