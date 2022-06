DJ MARKET TALK: Longas táticas atrativas se yields das Bunds ultrapassarem 2%

(DJ Bolsa)-- É muito cedo para considerar posições longas na duration "já que provavelmente ainda não vimos o pico hawkish quer do Banco Central Europeu quer das previsões de mercado", escreveram os estrategas de taxas do Société Générale numa nota de research. Os estrategas preveem que as posições longas táticas se tornem atrativas se as yields das Bunds a 10 anos subirem acima de 2%; sobem ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

