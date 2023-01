DJ MARKET TALK: Lucro antes de impostos do Commerzbank em 2022 está abaixo do consenso

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank teve um Ebitda positivo nos dois últimos anos com o banco a pretender que seja considerado para entrar no índice alemão DAX 40, mas o lucro antes de impostos preliminar para o último ano está ligeiramente abaixo do consenso fornecido pela empresa, dizem os analistas do Citi numa nota aos clientes. O Ebitda de 2022 do Commerzbank de EUR3,37 mil milhões inclui o lucro antes de impostos de EUR2,01 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.