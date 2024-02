DJ MARKET TALK: Lucro da AstraZeneca impactado por custos mais elevados

(DJ Bolsa)-- Os custos mais elevados da AstraZeneca levaram a um lucro operacional estratégico bastante abaixo das previsões, diz a Shore Capital depois de a farmacêutica ter apresentado resultados do quarto trimestre com as receitas em linha com o esperado, mas o EPS abaixo do previsto. Além dos custos de investigação & desenvolvimento, mais custos de venda e despesas gerais e administrativas estão ligados ao maior investimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.