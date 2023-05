DJ MARKET TALK: Lucro do 1T do Société Générale supera previsões mas receitas pesam

(DJ Bolsa)-- O lucro líquido trimestral do Société Générale bateu as previsões para o primeiro trimestre, ajudado pelo forte rendimento fixo e ALD Automotive, receitas com commodities e moedas, provisões e custos mais baixos, dizem os analistas do Jefferies Flora Bocahut e Theo Massing, numa nota de research. O banco francês reportou um lucro líquido no 1T de EUR868 milhões comparando com as expectativas do consenso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.