DJ MARKET TALK: Lucro do Barclays deve ter estabilizado no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- Os lucros do Barclays no primeiro trimestre devem ter ficado em linha com o período homólogo do ano anterior, de acordo com o consenso recolhido pela empresa junto de 12 analistas. O banco deve registar um lucro antes de impostos trimestral de GBP2,231 mil milhões face aos GBP2,234 mil milhões do período homólogo. O Barclays deve ter fechado o trimestre com um lucro atribuível de GBP1,445 mil milhões contra GBP1,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.