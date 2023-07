DJ MARKET TALK: Lucro, vendas da Novartis batem expectativas

(DJ Bolsa)-- As vendas do segundo trimestre da Novartis ficaram 3% acima do consenso, com a divisão Innovative Medicine acima das expectativas e a Sandoz em linha, dizem os analistas do Jefferies, numa nota. Medicamentos importantes, como o tratamento para a insuficiência cardíaca Entresto, o tratamento para a psoríase Cosentyx e o medicamento para a esclerose múltipla Kesimpta registaram todos fortes resultados, dizem os analistas. A farmacê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.