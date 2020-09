DJ MARKET TALK: Lucros da AstraZeneca devem melhorar

(DJ Bolsa)-- A rendibilidade e a posição de caixa da AstraZeneca devem melhorar à medida que o portefólio da empresa rejuvenesce e a unidade de investigação e desenvolvimento gera retornos acima da média do setor, disse a Berenberg. "Prevemos que o dividendo seja finalmente coberto a partir de 2021. A administração terá mais dinheiro à sua disposição para investir em I&D, apoiando um investimento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone