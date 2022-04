DJ MARKET TALK: Lucros do Deutsche Bank devem subir no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank deve registar uma subida do lucro líquido no primeiro trimestre, de acordo com um consenso avançado pelo banco. Os lucros depois de impostos devem atingir EUR1,12 mil milhões face a EUR1,04 mil milhões no período homólogo, enquanto as receitas líquidas devem ser de EUR6,96 mil milhões. Depois da decisão do grupo de descontinuar as operações na Rússia devido à guerra na Ucrâ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

