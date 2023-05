DJ MARKET TALK: Lucros, receitas do Lloyds devem ter subido no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O Lloyds Banking deve ter registado um aumento homólogo de cerca de 26% no lucro antes de impostos do primeiro trimestre quando divulgar os resultados na quarta-feira, de acordo com o mais recente consenso compilado pelo banco com base nas expectativas de 19 analistas. O lucro antes de impostos do banco britânico nos três meses até 31 de março deve ficar nos GBP1,95 mil milhões contra GBP1,54 mil milhões no perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.