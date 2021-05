DJ MARKET TALK: Lufthansa acrescenta destinos de longo curso para verão de 2022

(DJ Bolsa)-- A Deutsche Lufthansa está já a expandir a oferta para o verão de 2022, ao acrescentar ou recolocar na programação várias ligações de longo curso a partir dos seus hubs principais na Alemanha: Frankfurt e Munique. A transportadora aérea vai voar de Munique para Punta Cana, na República Dominicana, Cancún, no México, e Las Vegas a partir de março do próximo ano. A partir de Frankfurt,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone